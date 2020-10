V šoku boste, ko boste videli, kako pijani so bili za volanom

Večja verjetnost nesreče

Na Celjskem in Koroškem so policisti v sredo obravnavali štiri močno pijane voznike. Vsem grozi 1.200 evrov kazni in 18 kazenskih točk.Dvema voznikoma osebnih vozil so izmerili dobrih 2,40 promila alkohola, eni voznici nekaj manj kot 1,80 promila in še enemu vozniku dobrih 1,60 promila alkohola.Ugotovljene stopnje alkohola so izjemno visoke, kar priča o skrajni neodgovornosti voznikov, ki so si v takšnem psihofizičnem stanju drznili sesti za volan, sporočajo policisti in opozarjajo, da se že pri 0,5 promila alkohola verjetnost povzročitve prometne nesreče podvoji, pri 1,1 promila alkohola pa se v primerjavi s treznim voznikom poveča kar za osemkrat.Preberite tudi:V popoldanskih urah je 2,42 promila alkohola napihal voznik v Dobji vasi, ki je povzročil tudi prometno nesrečo, saj je zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji in pod vplivom alkohola trčil v vozilo, ki ga je pred njim voznik ustavil.V Žalcu so pridržali voznika, ki mu je alkotest pokazal 2,40 promila. Ker je vozil neregistrirano vozilo in brez vozniškega dovoljenja, so mu vozilo zasegli.Na območju Raven na Koroškem so zaradi vožnje pod vplivom alkohola pridržali voznico osebnega vozila, ki ji je alkotest v večernih urah pokazal 1,78 promila.V Lokah pri Mozirju pa je vozniku osebnega vozila alkotest nekaj pred polnočjo pokazal 1,64 promila. Ker je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, so mu vozilo zasegli, ker je kršil odlok o začasni omejitvi gibanja, pa so o zaznani kršitvi podali tudi predlog drugemu prekrškovnemu organu.»Žal je uživanje alkohola v Sloveniji še vedno prepogosto družbeno sprejemljivo. Alkohola se mnogi poslužujejo ob različnih priložnostih, tako veselih kot žalostnih, in kar je najhuje, po vsem tem še sedejo za volan. Policisti zato ponovno opozarjamo, da alkohol izjemno negativno vpliva na človekovo zaznavanje, zaradi česar obstaja veliko večja verjetnost, da bomo udeleženi v prometni nesreči, če smo predhodno uživali alkoholne pijače. Z višanjem stopnje alkohola v organizmu pa se verjetnost za povzročitev prometne močno poveča. Policisti se bomo tudi v prihodnje trudili ozavestiti ljudi, da vožnja motornega vozila in alkohol ne gresta skupaj. Poleg tega pa je v naši družbi potrebno doseči mišljenje, da vožnja pod vplivom alkohola ni 'gentlemanski delikt', temveč resno in nadvse odklonsko dejanje, zaradi katerega prepogosto umirajo nedolžni ljudje,« so ob tem zapisali pri policiji.