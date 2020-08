Sestra in brat skupaj goljufala

Lažne prevozne storitve

Kazniva dejanja naj bi izvrševala z družbami iz Sežane, Ljubljane in Slovaške.

Koprski kriminalisti so po dalj časa trajajoči preiskavi tožilstvu ovadili slovenska državljana, 33-letno direktorico družbe iz Sežane in njenega 40-letnega brata. Sumijo ju davčne zatajitve in pranja denarja, žensko pa še ponareditve ali uničenja poslovnih listin in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.Osumljenka je bila direktorica in lastnica sežanske družbe, ki pa jo je dejansko upravljal in obvladoval tudi njen brat, čeprav v družbi ni imel nobene formalne funkcije. Oba sta upravljala in obvladovala tudi družbi iz Ljubljane in Slovaške, čeprav sta ju formalno vodila tuja državljana, t. i. slamnata direktorja.Osumljenca sta v imenu sežanske družbe s prirejeno dokumentacijo prikazovala lažne prevozne storitve, ki naj bi jih slovaška družba naročala sežanski, ta pa naj bi za izvedbo prevozov najela družbo iz Ljubljane. Šlo naj bi za 971 prevozov blaga v obdobju od oktobra do decembra 2016, ki dejansko niso bili opravljeni. Transportna dokumentacija je sicer izkazovala, da naj bi družba iz Ljubljane na relaciji Avstrija–Slovaška–Avstrija na dan opravila od 23 do 35 prevozov, na relaciji Slovaška–Nemčija pa od tri do štiri, čeprav to ni mogoče, saj od 2011. ni zaposlovala delavcev niti ni izkazovala stroškov dela. Za lažne storitve je ljubljanska družba izdajala lažne račune sežanski družbi, ta pa je stroške teh storitev z lažnimi računi obračunala slovaški družbi.Družba iz Ljubljane kot t. i. missing trader od računov, ki jih je izdala družbi iz Sežane, ni plačala DDV. Sežanska družba je na podlagi lažnih računov od Fursa neupravičeno dobila vračilo DDV v znesku čez 176.000 evrov, na podlagi lažnih računov od slovaške družbe pa je prejela čez 835.000 evrov, ki izvirajo iz kaznivih dejanj. Osumljenca sta ta denar nakazala nazaj deloma slovaški deloma ljubljanski družbi, pri čemer je šlo v obeh primerih za plačilo neobstoječih storitev. Povrhu je osumljenka kot odgovorna oseba sežanske družbe med januarjem 2016 in julijem 2017 čez 12.000 evrov sredstev družbe porabila zase in izdatke svojega partnerja.