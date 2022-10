Šestošolcem kazal, kako se snifa

V petek, 23. septembra, so učenci enega od šestih razredov osnovne šole Grm iz Novega mesta ostali doma. V znak protesta in nezaupanja do vodstva šole, starši pa so s tem sporočili le svojo željo in pričakovanje, da so njihovi otroci v šoli varni. Sodu je izbila dno grožnja, ki jo je v razredu šestošolcem izrekel njihov sošolec, za glavo večji in tri leta starejši fant, ki je v šestem razredu zato, ker je že tretjič ponavljal razred. Žal gre na tem mestu še za eno od mnogih romskih zadev, ki vse bolj skrbijo ljudi na Dolenjskem. Fant bi namreč moral biti zaradi svojih preteklih dejanj v prevzgojnem domu, a ker tam zanj ni bilo prostora, je septembra prišel v šolo.

Iz protesta in zaradi varnosti otrok en dan niso poslali v šolo. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Spraševal je otroka, ali je že snifal, razlagal, kaj je posilstvo in da se ženske pretepa.

»Eden od staršev me je prosil, naj primer predstavim novinarjem. V šesti razred, kjer so otroci stari 10 ali 11 let, je namreč v začetku šolskega leta prišel nov sošolec, fant, star 14 let. Ta je že razvit kot moški in je po svojem videzu in obnašanju odrasel. Glede na to, da je pripadnik romske skupnosti, je podvržen vzgoji, ki vključuje dejanja in situacije, ki ga lahko že več let uvrščajo med spolno aktivne posameznike. V večini primerov fantje pri tej starosti kadijo, izpostavljeni so prepovedanim substancam ter izvajajo dejanja, ki so kazniva. A to še ni vse. Otroci so povedali, da jim ta učenec razlaga, kaj je dan prej počel s punco v avtu, da je ukradel dve škatlici cigaret, pa da imajo v naselju travo in kokain, spraševal je otroka, ali je že snifal, razlagal, kaj je posilstvo in da se ženske pretepa. Starši so v pogovorih z otroki izvedeli, da je mlajše sošolce spraševal o obliki in velikosti spolnega uda. Ko je od učiteljice dobil barvice in geotrikotnik, je z njim brusil barvice in naredil prah, z ravnilom naredil vrstico in demonstriral snifanje. Sošolcem je opisoval tudi incident, ki se je pred kratkim zgodil v enem od romskih naselij, v katerem je bil umorjen 22-letnik,« je probleme, s katerimi so se morali soočiti v enem od šestih razredov, na novinarski konferenci Regijske civilne iniciative za reševanje romske problematike izpostavil član iniciative Bogdan Krašna.

3-krat je ponavljal razredzato je starejši, večji in bolj razvit od sošolcev.

Kadil, pa so ga zatožili

Pomočnik ravnateljice Matej Povž. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

V pogovoru z enim od staršev otroka, ki obiskuje ta razred, izvemo, da je 14-letnik v šolo prinesel elektronsko cigareto in jo kadil. Ko sta šli dve deklici razredničarki povedat, da kadi, je bila potem ena od njiju deležna groženj, da »jo bo nalomil in ji polomil vse zobe«. Deklica se je zatekla v učiteljski kabinet in vsa prestrašena ter v šoku poklicala svoje starše, ti pa so jo prišli iskat. Kmalu zatem je predstavnica staršev razreda po telefonu govorila z ravnateljico, slednja je razložila situacijo in možnost, da bi fantu zagotovili spremljevalca, in prosila, naj staršem napiše elektronsko sporočilo, da jih pomiri in razloži, da situacijo rešujejo, da pa bo fant naslednja dva šolska dneva ostal doma. »Naši otroci so težko 'predelovali' informacije, ki jim jih je razlagal starejši sošolec. Gre namreč za prestopniška dejanja in so večkrat nezakonita. Nekateri otroci so starejšega sošolca sprejemali kot idola in ga zagovarjali, nekateri so se ga izogibali, velika večina pa je bila vseskozi v strahu in negotovosti, kaj jih lahko doleti,« je še povedal eden od staršev.

Isti dan, ko se je zgodil incident, je bil na šoli svet staršev, predstavnica razreda je bila jasna, da je za otroke najboljše, da starejšega dečka odstranijo iz razreda, vsi so jo brezkompromisno podprli, starši učencev 6. razreda pa so sklenili, da naslednji dan otroci ostanejo doma. Prejšnji teden je pouk na šoli potekal normalno, 14-letnika pa v šolo ni bilo. Kot smo izvedeli, je že ali pa bo v kratkem v prevzgojnem domu, kamor ga je pripeljalo eno od njegovih deviantnih dejanj. Starši so z zadevo seznanili tudi novomeškega župana, dopis pa naslovili takole: Protest staršev otrok 6. razreda OŠ Grm zoper neodgovorno ravnanje šole, s katerim omogoča in dovoljuje izvajanje psihičnega, spolnega in zagroženega fizičnega nasilja nad učenci.

Ukrepali nemudoma

Ravnateljica Zdenka Mahnič: »Takoj smo ukrepali po vseh protokolih.«FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

»Na OŠ Grm vsekakor obžalujemo neljubi dogodek, zaradi katerega je večina staršev enega oddelka naše šole v petek, 23. septembra, svoje otroke, po njihovih pojasnilih zaradi varnosti, zadržala doma. Pred celotnim razredom je bila dan prej izrečena grožnja, šola je prejela sporočila staršev o neprimernem izražanju učenca. Na informacije se je šola nemudoma odzvala in ukrepala ter o tem obvestila starše. Ob tovrstnih posamičnih izgredih na šoli ukrepamo skladno z našimi vzgojnimi smernicami in zakonodajo, po potrebi vključimo tudi pristojne institucije. Enako smo ravnali tudi v tem primeru, kar lahko med drugim potrdijo na novomeški enoti centra za socialno delo, policiji in ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport,« je pojasnila Zdenka Mahnič, ravnateljica šole, ki je tu zaposlena 25 let, pa doslej kakšnih večjih težav z romskimi otroki ni bilo, res pa je, da je na tej šoli delež romskih otrok v primerjavi z nekaterimi drugimi osnovnimi šolami v Novem mestu majhen, osnovno šolo Grm namreč obiskuje 819 učencev, od tega 17 Romov.

»Zagotavljamo, da je vseh 819 otrok v 33 oddelkih OŠ Grm varnih in da strokovno ukrepamo ob zaznanih kršitvah v skladu z našimi pristojnostmi,« je zagotovila in dejala, da zdaj zadevo preiskuje tudi policija, vsekakor pa želi, da se o težavah s starši pogovarjajo in jih rešujejo skupaj, nikakor pa ne želi ničesar pometati pod preprogo, a v tem primeru so se pojavile različne informacije, kaj naj bi se zgodilo in dogajalo. Tako naj bi 14-letnik grozil eni deklici, po drugih informacijah pa je grožnje izrekel pred celotnim razredom.

»Delo z Romi je na naši šoli glede na majhno število romskih otrok obvladljivo, je pa to vsekakor dolgoročna naložba. Najslabše je, če starši romskih otrok ne pošiljajo v šolo, je pa še kako pomembno, da bi romske malčke vključili že v vrtec, kjer bi dobili osnovno socializacijo in usvojili slovenski jezik. Na tem področju na Dolenjskem ni dovolj narejenega, se pa vsaka služba trudi, kolikor je v njeni moči. Vsekakor je pot do znanja temelj reševanja romske problematike,« je dejal pomočnik ravnateljice Matej Povž. Pouk v omenjenem oddelku zdaj poteka nemoteno, včeraj pa je bila tudi izredna seja sveta staršev.