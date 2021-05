Šestletnik stekel na cesto, imel je veliko srečo

V Prečni pri Novem mestu je včeraj popoldne šestletnik stekel na cesto in se zaletel v kombi, ki ga je mimo peljal 31-letnik. Kombi je otroku z desnim kolesom zapeljal čez stopalo. Poškodovanega otroka so starši odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da ima zlomljeno stopalnico, so sporočili novomeški policisti.



Ogled kraja so opravili prometni policisti in 31-letnemu vozniku odredili preizkus alkoholiziranosti, ki ni pokazal prisotnosti alkohola, prav tako je bil negativen test na mamila. Policisti odgovornost za prometno nesreči pripisujejo neprevidnosti med igro.

