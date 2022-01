Zadnji vikend bo s črnimi črkami zapisan v gorniško zgodovino, saj se kar niso hotele ustaviti vesti o nesrečah, ki so se končale tragično. Uvod v enega najbolj zoprnih vikendov je bil že v soboto, ko se je pripetila nesreča na Vrtači v Karavankah, kamor je odletela helikopterska posadka, ki je poškodovanega prepeljala do zdravstvene oskrbe, ob tem pa se je izkazalo, da je ponesrečeni okužen s koronavirusom. Pomoč mu je pred prihodom reševalne posadke dajalo več posameznikov, vendar o njih policija ni imela podatkov, po opredelitvi NIJZ pa so imeli ob tem visokorizični stik. Helikopter je z g...