Šest let dvigal penzijo pokojne mame

Prvi september je za večino izmed nas obarvan šolsko, nekateri sodržavljanke in sodržavljani pa se ne le prvega septembra, ampak vsakega prvega v mesecu razveselijo avstrijske pokojnine. In prvega septembra se je na bankomat čez mejo, v Špilju, odpravil tudi 62-letni Slovenec, ki je tam redno dvigoval pokojnino svoje mame Ane. No, tokrat se skok takoj čez mejo, ki ločuje Štajersko, ni izšel po pričakovanjih: pričakala ga je avstrijska policija, v Slovenijo pa je namesto s šopom evrov prišel bogatejši za kazensko ovadbo. Mama Ana je namreč že šest let mrtva in prav toliko časa je sin neupravičeno dvigoval njeno penzijo! ...