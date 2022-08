Serija drznih tatvin po Sloveniji: predstavljajo se kot delavci, kradejo kot srake

Prejšnji četrtek so policisti zaradi suma storitve kaznivih dejanj velikih tatvin odvzeli prostost štirim moškim doma z območja PU Novo mesto, ki so pod različnimi pretvezami vstopali v stanovanjske hiše na šentjurskem in šmarskem območju. Vse štiri so kazensko ovadili in tri privedli k preiskovalnemu sodniku, ta pa jim je odredil pripor.

Dopoldne so se s srebrnim audijem ljubljanskih registrskih oznak, pripeljali do stanovanjske hiše v Žegru, od koder jih je pregnal lastnik. Nato so se pripeljali do stanovanjske hiše v Grobelcah in poskušali lastnico prepričati, naj jim prinese vodo. Ta je poklicala moža in zagrozila, da bo poklicala policiste, zato so se odpeljali.

Ženska iz Gorice pri Slivnici je osumljene okoli 14. ure zalotila v stanovanjski hiši. Eden se ji je predstavil kot delavec elektropodjetja in ji dejal, da morajo pregledati hišo, preostali trije pa so se medtem že razkropili po hiši in iskali denar in druge vrednejše stvari, a jih je vendarle pregnala. Četverica se je nato odpeljala proti Paridolu, kjer so vstopili v bivalni del stanovanjske hiše, medtem ko sta bila lastnik in lastnica v kletnih prostorih. Ko je ona slišala ropot, je pred hišo opazila neznanca, nato pa so iz hiše prišli še ostali trije, ki so medtem prostore preiskali in ukradli gotovino ter se odpeljali. Lastnika sta policijo o tatvini denarja takoj obvestila. Policisti so vozilo opazili na relaciji Paridol–Voduce. Ko so opazili policiste so se odpeljali proti Jelcam, trije so pobegnili v bližnji gozd, eden pa je ostal pri vozilu. Policisti so mu odvzeli prostost, prav kmalu pa so v gozdu izsledili še trojico pobeglih in jim prav tako odvzeli prostost. Trije so bili že večkrat obravnavani ter kazensko ovadeni in tudi že obsojeni zaradi premoženjskih kaznivih dejanj ter nasilništva, groženj, napada na uradno osebo, povzročitve lažjih telesnih poškodb, povzročitve splošne nevarnosti in drugih kaznivih dejanj.

Vsem trem je izvrševanje kaznivih dejanj edini vir za preživetje. Pri izvrševanju kaznivih dejanj so vsiljivi in drzni. V hiše običajno vstopajo pod pretvezami. Policisti svetujejo ljudem, naj zaklepajo vrata, tudi kadar hišne prostore zapustijo za zelo kratek čas. Če bodo opazili neznana vozila in sumljive osebe, naj policijo o tem takoj obvestijo na telefonsko številko 113. O neznancih in vozilih pa si naj skušajo zapomniti čim več podrobnosti.