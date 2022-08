Seno so pogasili na deponiji

V ponedeljek 1. 8. ob 18.27 je v naselju Veliki Hrib v občini Kamnik zagorelo ostrešje gospodarskega objekta velikosti 40 krat 20 metrov. Domači so že pred prihodom gasilcev začeli gasiti požar.

Gasilci PGD Kamnik, Zgornji Tuhinj, Srednja vas, Šmartno v Tuhinju, Špitalič in Šmarca so ga pogasili, je poročal republiški center za obveščanje. S pomočjo delovnih strojev domačinov so iznesli približno 300 kubičnih metrov sena in ga gasili na deponiji. Zaradi slabe preskrbe s požarno vodo so gasilci s cisternami vozili vodo iz več naselij v Tuhinjski dolini. Živina v času požara ni bila v hlevu, prav tako ni bilo poškodovanih.

Po podatkih policije naj bi zagorelo pri vpihovanju sena v skladiščni prostor gospodarskega poslopja, požar pa se je razširil na že spravljeno seno, ostrešje in kmetijsko mehanizacijo. Nastalo je za več tisoč evrov škode. Policisti so ogled požarišča začeli včeraj dopoldan. »O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« sporočajo s PU Ljubljana.