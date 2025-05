Šele na sodišču je Alešu uspelo dokazati, da gre za prekrške drugih oseb

Koliko skrbi, poti in stroškov je imel Aleš Repovž iz Šentjanža zgolj zato, ker je svoj neregistrirani avto prodal Romom, ki so po nakupu vozila kršili cestnoprometne predpise! Policisti so mu očitali kršitev zakona o dajanju motornih vozil v uporabo osebi brez vozniškega dovoljenja ter neizpolnjevanje obveznosti zavarovanja vozila v prometu, zato so mu izrekli 1000 evrov kazni. Šele na sodišču mu je uspelo dokazati, da za prekrške drugih oseb ni bil odgovoren.

»Če bi vedel, da bom imel takšne težave, avta ne bi prodal Romom, ampak bi ga peljal na odpad. Imel bi manj težav in manj stroškov,« nam je svojo grenko izkušnjo pred letom in pol opisal Aleš Repovž. Takrat je namreč od policije prejel odločbo o prekršku, čeprav je imel vso dokumentacijo, da vozilo ni več v njegovi lasti.

Dokumenti policistov niso zanimali. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Audi A4, letnik 2000, je bil Alešev prvi avtomobil. V oglasu je navedel, da gre za neregistrirano in tehnično neizpravno vozilo brez opravljenega tehničnega pregleda. Priložil je tudi fotografije. Kmalu se je oglasil kupec, ki je že po telefonu dejal, da bo vozilo kupil, in mu znižal ceno, s prvotnih 300 na 200 evrov.

V poslovalnico AMZS, kjer so nameravali urediti prepis vozila, so prišli Julija Hudorovac, Aleš Hudorovac in Desmin Hudorovac, ki je klical Aleša. Avto so prepisali na Julijo, češ da ima le ona opravljen vozniški izpit. Sogovornik je prejel 180 evrov kupnine, preostalih 20 pa nikoli. Kupo-prodajno pogodbo so na okencu poslovalnice sklenili 29. julija 2023, iz potrdila AMZS pa izhaja, da je bila opravljena identifikacija prodajalca in kupca ter narejena sprememba lastništva neregistriranega, iz prometa odjavljenega vozila. Za to je Aleš odštel skoraj 30 evrov. Po sklenitvi pogodbe in prepisu so se skupaj odpeljali do avta, nanj so kupci namestili svoje tablice in se z njim odpeljali.

Pet tednov kasneje je prejel pošto novomeške prometne policije, naj se kot uporabnik vozila in kršitelj izjasni o dejstvih in okoliščinah prekrška, ki se je zgodil v noči na 3. avgust na avtocesti na Smedniku. Možje v modrem so ustavili tedaj 18-letnega Desmina Hudorovca, ki ni imel opravljenega vozniškega izpita. Vozil je neregistriran, tehnično neizpraven in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu, so ugotovili. Audija so zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Hudorovca je ustavila policija. FOTO: Tadej Regent

1000 evrov kazni bi moral plačati zaradi napake.

Repovž, šokiran nad očitki, je policiji odgovoril ter priložil kopijo kupo-prodajne pogodbe ter kopijo računa AMZS, a mož v modrem ni prepričal. Z naslednjo pošto so mu vročili odločbo o prekršku, s katero mu je bila naložena kazen 1000 evrov, plačati pa da mora tudi 100 evrov sodne takse. Po njihovi evidenci naj bi bil Aleš še vedno uporabnik prodanega vozila. S pomočjo odvetnice je vložil zahtevo za sodno varstvo.

Nezanesljiva evidenca

Okrajno sodišče v Krškem je zavrnilo trditev policije, da je bil uporabnik vozila nekdanji lastnik, saj je ta vozilo odjavil iz prometa, ga prodal in nad njim ni imel več nadzora. Razsodilo je, da odjavljena vozila nimajo uporabnika, temveč je uporabnik določen le pri registriranih vozilih. Tudi sicer se mora uporabnik vozila s slednjim strinjati. Zapis o Repovžu kot uporabniku je bil po navedbah sodišča zgolj ostanek stare evidence in ni odražal dejanskega stanja.

Policija se je pri svojem postopanju oprla na zastarele podatke in sistem, ki je spremembo lastništva namesto za 29. julij zabeležil šele 17. avgusta 2023 – torej po tem, ko so policisti na cesti ustavili Hudorovca. Sodišče je zahtevi torej ugodilo in preklicalo globo, stroški postopka pa so bremenili državni proračun.