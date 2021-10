Šel ženi po zdravilo in podrl pešca

Ker je obtoženi 84-letni Leopold Buzeti iz Bakovcev brez razmišljanja priznal krivdo, da je povzročil prometno nesrečo iz malomarnosti, v kateri je bil pešec tako hudo poškodovan, da je 42 dni pozneje umrl v bolnišnici, je sodnik okrožnega sodišča v Murski Soboti Stanislav Jug po hitrem postopku, že na predobravnavnem naroku, zoper njega zaključil postopek.

Obtoženi se je strinjal tudi s predlagano sankcijo za primer priznanja krivde leto in 10 mesecev zapora pogojno na pet let ter stransko sankcijo prepovedi vožnje vozil kategorije B.



Postopek se je hitro končal z izrekom sodbe. FOTO: Oste Bakal

Obdolženi je povzročil prometno nesrečo iz malomarnosti, v kateri je bil pešec tako hudo poškodovan, da je 42 dni pozneje umrl v bolnišnici.

Kot je dejal okrožni državni tožilec, obtoženi doslej ni imel niti najmanjšega prekrška ali kaznivega dejanja ne v prometu ne na katerem drugem področju. Pri predlogu sankcije je upošteval tudi druge olajševalne okoliščine, kot sta starost obtoženega ter dejstvo, da ni vozil pod vplivom alkohola ali prehitro, smrt oškodovanca pa da je povezana tudi s pridruženimi boleznimi, ki jih je menda imel.Buzeti, ki bo 14. novembra dopolnil 85 let, je dogodek, ki se je pripetil 23. decembra lani, ko je šel v Mursko Soboto po zdravilo za ženo, ves čas obžaloval in niti z besedico ni ugovarjal tožilcu. Pred izrekom sodbe je zagovornik obtoženega odvetnikpovedal, da je njegovega varovanca dogodek hudo prizadel. Takoj po nesreči, odkar več ne vozi avtomobila, je stopil v stik s pokojnikovo partnerico, z njo se je pogosto slišal, ko je poškodovani umrl, pa mu je šel prižgat svečo. Sodnik Jug je predlagano sankcijo v celoti potrdil, hkrati pa je delno ugodil prošnji odvetnika Weindorferja, da obtoženega oprosti plačila sodnih stroškov. Tako bo državni proračun plačal stroške odvetnika, obtoženi pa bo moral poravnati 100 evrov sodne takse. Ker sta se stranki odpovedali pritožbi, je sodba postala pravnomočna.Tožilec Kučan je sicer Buzetiju očital povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti, ki se je pripetila dva dni pred lanskim božičem okoli 8.45 v Kocljevi ulici v Murski Soboti. Obtoženi je z avtomobilom golf na prehodu za pešce trčil viz Murske Sobote. Zadel ga je z levim delom svojega vozila v njegov levi bok. Pešca je vrglo na pokrov motorja, nakar je padel na asfalt in obležal hudo poškodovan, s številnimi prelomi. Pozneje, 2. februarja letos, je Gomboc zaradi septičnega šoka umrl v UKC Maribor.