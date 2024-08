Sekala ovinek, pa v invalidski voziček. 58-letna voznica ovadena

V sredo se je na lokalni cesti v naselju Lozice v občini Vipava zgodila prometna nesreča, v kateri je bil huje poškodovan 45-letni voznik posebnega prevoznega sredstva za invalide. Voznica je vozila po napačni strani vozišča in s prednjim delom svojega vozila trčila v prednje kolo omenjenega prevoznega sredstva.

Kot so sporočili z novogoriške policijske uprave, je 58-letna voznica osebnega avtomobila vozila po lokalni cesti iz Podnanosa proti Lozicam. Ko je pripeljala pred naselje Lozice, kjer vozišče poteka v levi ovinek čez mostičke potoka Močilnik, ni vozila po desnem smernem vozišču glede na dovoljeno smer vožnje. Pri vožnji v ovinek je zapeljala na levo stran vozišča v trenutku, ko je iz nasprotne smeri pripeljal voznik posebnega prevoznega sredstva za invalide, trikolesa s pogonom na roke. Trčila je vanj.

Zoper povzročiteljico bodo podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Policisti so o prometni nesreči obvestili preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Poškodovanca so na kraju dogodka oskrbeli reševalci Zdravstvenega doma Ajdovščina, nato pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, so še sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

