Sekal drevje in se poškodoval

Policiste OKC PU Nova Gorica so v soboto ob 9.01 obvestili o delovni nezgodi nad vasjo Koseč (občina Kobarid). Ugotovljeno je bilo, da je 43-letnik izvajal sečnjo dreves na strmem pobočju v gozdu. Med delom mu je spodrsnilo, pri tem pa se je poškodoval.



Reševalci NMP ZD Tolmin so moškega oskrbeli, nato pa so ga reševalci GRZS Tolmin z nosili prenesli iz gozda do reševalnega vozila. Policisti PP Bovec so tujo krivdo izključili in bodo o ugotovitvah s pisnim poročilom obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.