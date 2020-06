Sedemnajstletnik z nepripeto čelado v smrt

Trčil je v drog. FOTO: Shutterstock

Silovito trčenje

2

motorista sta v zadnjih dneh umrla na štajerskih cestah.

Štajerske ceste so terjale še drugo motoristično smrtno žrtev v vsega dveh dnevih. Potem ko je minuli četrtek v tragični prometni nesreči pri Lovrencu na Dravskem polju tragično preminil 31-letni poklicni vojak in košarkarski trener, je v petek zvečer tragična novica prišla iz Oplotnice.Policisti so ugotovili, da se je nesreča zgodila okoli 21.30 na cesti med Čadrom in Lačno Goro. »Mlajši voznik mopeda je pripeljal iz desnega nepreglednega ovinka na ravni del ceste, a ni vozil po desni strani smernega vozišča in na takšni oddaljenosti od desnega roba, da bi promet potekal varno in neovirano,« je sporočilz mariborske policijske uprave.Kot smo izvedeli, je za krmilom sedel 17-letni domačin. Zaradi neprevidne vožnje je s kolesi in desnim delom podvozja trčil v robnik pločnika. »Skuter in mladenič sta padla in drsela po pločniku, nato je voznik z glavo trčil v kovinski drog javne razsvetljave,« pravijo mariborski policisti.Trčenje je bil tako silovito, da je 17-letnik obležal na levem robu pločnika. Preiskovalci so ugotovili, da je mladenič med večerno vožnjo uporabljal varnostno zaščitno čelado, ki je bila tudi homologirana. A kaj ko, smo izvedeli, čelade ni imel nameščene primerno, torej ni bila pripeta z varnostnim pasom. Med padcem jo je izgubil in trčenje z drogom je bilo zato še hujše.Torej se je hudo ranil. Četudi so na kraj nesreče hitro prispeli reševalci iz Slovenske Bistrice, pa 17-letniku niso mogli rešiti življenja. Oskrbeli so ga, med prevozom v bolnišnico pa je umrl. »Šokirana sem,« je dejala domačinka. Domala ni domačina, ki ne bi poznal mladeniča, ki bi moral prihodnji teden zakorakati v polnoletnost.