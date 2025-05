Sedemletnico odpeljali izpred hotela, starši na manever niso mogli vplivati

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjem vikendu intervenirali v 161 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 432 klicev. Obravnavali so 26 prometnih nesreč z materialno škodo in 6 prometnih nesreč z lahkimi telesnimi poškodbami. V petek ob 13.02 so bili obveščeni, da je pred hotelom v Žusterni padla deklica s kolesom in se poškodovala.

»Policisti so na kraju dogodka opravili ogled in zbrali obvestila ter ugotovili, da je 7-letna deklica vozila kolo iz smeri Izole proti Kopru. Ko je pripeljala do količkov, ki preprečujejo vožnjo ostalim vozilom po kolesarski stezi, se je izogibala pravilno nasproti vozečemu kolesarju in pri tem zapela v količek in izgubila oblast nad vozilom. V nadaljevanju je trčila v betonsko oviro, padla na tla in si pri tem poškodovala brado in kolena, zaradi česar je bila odpeljana v SB Izola. Tam so ugotovili, da je bila pri padcu lahko telesno poškodovana,« sporočajo s PU Koper.

Starši, ki so skupaj z deklico kolesarili, na manever niso mogli vplivati.