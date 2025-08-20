VELIKA TATVINA

Sedem zamaskiranih Romunov udarilo na Ravnah na Koroškem! Poglejte, kaj so želeli ukrasti (FOTO)

Fotografija: FOTO: Pu Ce
FOTO: Pu Ce

M. U.
20.08.2025 ob 15:25
20.08.2025 ob 15:26
M. U.
20.08.2025 ob 15:25
20.08.2025 ob 15:26

Minulo soboto, nekaj pred polnočjo, so na Operativno komunikacijski center PU Celje obvestili, da so na območju podjetja na Ravnah na Koroškem opazili več zamaskiranih oseb.

Na kraj je odšlo več policijskih patrulj

Policisti so pri pregledu območja podjetja in okolice izsledili sedem romunskih državljanov. Osumljeni romunski državljani so vlomili v prostore podjetja, v katerem podjetje hrani leguro – kontrolirano mešanico železa in drugih dodatkov.

Za kaznivo dejanje velike tatvine je predvideno do pet let zaporne kazni.

Leguro so polnili v posebne vreče. Do prihoda policistov so uspeli napolniti 29 vreč. V vsaki je bilo okoli 30 kg legure. Glede na število pripravljenih vreč so nameravali ukrasti dobrih 1000 kg legure, s čimer bi podjetje oškodovali za nekaj manj kot 35.000 evrov.

Osumljenim so odvzeli prostost

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine so jih privedli k preiskovalni sodnici, ki je vsem sedmim odredila pripor.  Za omenjeno kaznivo dejanje je predvideno do pet let zaporne kazni.

FOTO: Pu Ce
FOTO: Pu Ce
FOTO: Pu Ce
FOTO: Pu Ce

»Z zbiranjem obvestil nadaljujejo, saj sumimo,  da so omenjeni storili še več podobnih dejanj na območju,« so navedli na PU Celje. 

