Sečnja v gozdu vzela življenje 42-letnika

Včeraj okoli 14.30 so policiste obvestili o nesreči pri delu. Sečnja lesa na območju Kočevja je bila usodna za 42-letnega moškega.



Po do zdaj zbranih obvestilih je nanj padla veja, ki se je odlomila pri vleki drugega zagozdenega drevesa, ko so ga z vitlom poskušali spraviti na tla. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju.



Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi sumov kaznivega dejanja. O dogodku je bil obveščen delovni inšpektor, ki se je udeležil ogleda. Po vseh zbranih obvestilih bo o vseh ugotovitvah obveščeno pristojno tožilstvo, poroča ljubljanska policijska uprava.