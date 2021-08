Sebastienu Abramovu sodišče znižalo kazen

Sebastiena Abramova čaka ponovljeno sojenje za afero odrezana roka. FOTO: Dejan Javornik

Višji sodniki so mu kazen leto in štiri mesece zapora omilili na leto dni zapora.

Celjski višji sodniki so, ki ga javnost pozna predvsem zaradi vpletenosti v tako imenovano afero odrezana roka, znižali kazen za goljufijo, ki jo je zakrivil v škodo staršev umrlega dekletaAbramov naj bi oškodoval mamo svojega tedanjega dekleta, ki je zanj najela kredit domnevno za nakup vozila, imela je tudi nekaj privarčevanega denarja. Vozila nikoli ni kupil, Sarini materi je vrnil skupaj le 1000 evrov v štirih obrokih in jo tako oškodoval za dobrih 15.000 evrov. Zadnji obrok je plačal marca 2015, v istem mesecu pa je Sara Veber umrla v sumljivih okoliščinah.Skoraj natanko leto dni potem, ko so mu na žalskem okrajnem sodišču zaradi te goljufije izrekli leto in štiri mesece zapora, so mu celjski višji sodniki po neuradnih informacijah Večera prisojeno kazen znižali za štiri mesece. Pritrdili so sicer prvostopenjskemu sodišču, da je goljufijo storil naklepoma in da je denar potreboval za poplačilo svojih dolgov, a si je zanjo po mnenju višjih sodnikov prislužil nekoliko nižjo kazen od prvotno prisojene. Sodba je pravnomočna.Abramova – obtožen je umora Sare Veber – čaka tudi ponovljeno sojenje za afero odrezana roka, saj je višje sodišče prvostopenjsko obsodbo zanj in soobtoženorazveljavilo, ker po njihovem mnenju stanje glede mehanizma nastanka poškodbe pri Adlešičevi ni bilo dovolj razčiščeno.Septembra lani je ljubljansko okrožno sodišče odločilo, da sta kriva nadaljevanega kaznivega dejanja goljufije, ker da sta po predhodnem dogovoru, da si bo Adlešičeva odrezala roko zato, da bi prejela visoko odškodnino, pri petih zavarovalnicah sklenila zavarovanja, po katerih bi, če bi bila 100-odstotni invalid zaradi odrezane roke, prejela 1,166.300 evrov odškodnine. Adlešičevi je sodišče izreklo dve leti zapora, Abramovu pa tri leta zapora.