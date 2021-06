Sebastian sunil identiteto novinarke

Dejanja so ga že večkrat pripeljala na zatožno klop. FOTO: Uroš Hočevar

Več postopkov

4

mesece pogojnega zapora so mu določili zaradi kraje identitete.

iz Sevnice, fant, ki je na različne načine, predvsem prek spleta pa tudi s pisanjem knjige, poskušal vzbujati pozornost, se je zaradi svojih dejanj že večkrat znašel na zatožni klopi. Potem ko je bil obsojen na pogojno zaporno kazen zaradi požiga zabojnikov v Sevnici in za požar kleti v domačem bloku, da so morali evakuirati stanovalce, in potem ko je prodal drogo mladoletni osebi, je stopil tudi pred okrožnega sodnika v Krškem zaradi tragičnega primera.Potem ko je zaradi predoziranja z metadonom, amfetamini in zdravili umrl njegov 23-letni prijatelj, je kriminaliste sled pripeljala prav do Sebastiana Gornika. Na dan, ko je mladenič umrl, je samo on komuniciral z njim, in tudi na vrečki s prepovedanimi substancami, najdenimi pri pokojnem, so bili njegovi prstni odtisi. Obtoženi je na predobravnavnem naroku pred kratkim zanikal kaznivo dejanje omogočanja uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu, za katero je zagrožena kazen do osem let zapora.Na predobravnavnem naroku je sodnik obtoženega vprašal, ali je še v katerem kazenskem postopku. Priznal je, da proti njemu teče še postopek zaradi ponarejanja zdravniških receptov. A to še ni vse. Le nekaj dni zatem je sodnikz okrajnega sodišča v Sevnici zanj izdal kaznovalni nalog, s katerim mu je zaradi kaznivega dejanja zlorabe osebnih podatkov določil štiri mesece zapora, ki pa mu jih ne bo treba prestati, če v preizkusni dobi treh let po pravnomočnosti sodbe ne bo storil novega kaznivega dejanja. Zloraba podatkov se nanaša na krajo identitete naše novinarke.Obtoženi Gornik je namreč prevzel njeno identiteto in ustvaril elektronski naslov z njenim imenom in priimkom. Napisal je članek Sebastian Gornik piše knjigo Najhujša ječa, v njem pa izrazil svoja stališča do požiga bloka v Sevnici pred petimi leti in do preprodaje marihuane mladoletni osebi. Članek je potem v njenem imenu poslal uredništvom različnih medijev, a se je novinarjem, ki so prejeli ta zapis, zdel čuden in neobjektiven, zato so vsebino začeli preverjati.»S tem ko je prevzel njeno identiteto in v njenem imenu pošiljal medijem članke, je prizadel njeno zasebnost kot osebe in dostojanstvo kot novinarke,« so zapisali v kaznovalnem nalogu. Kaznovalni nalog se lahko izda za kazniva dejanja iz pristojnosti okrajnega sodišča, ne da bi sodišče v zadevi opravilo glavno obravnavo, če to predlaga tožilec in se sodišče s tem strinja.