Se vozite z električnim skirojem? Nikar ne ponovite njegove napake, fasal 1450 evrov kazni

Policisti PP Koper so v nočnem času na Dolinski cesti ustavili 20-letnega voznika električnega skiroja. Preverili so treznost, alkotest pa je pokazal, da je imel 0,61 mg alkohola v litru izdihanega zraka.

Policisti so mu izrekli globo zaradi vožnje pod vplivom alkohola in vožnje po cesti v skupnem znesku 1450 evrov, so sporočili iz PU Koper.