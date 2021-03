Še vedno se to dogaja! Na parkirišču sredi noči kradejo kot srake

Do nove vinjete niste upravičeni?



Nepridipravi so pod Kriško goro v občini Tržič na prefinjen način ukradli vinjeto. Neznani storilec je namreč na parkirišču, ki je izhodišče za Kriško goro, z orodjem izrezal vinjeto, jo odtujil ter pri tem poškodoval steklo na vozilu.Planinska zveza Slovenija je obiskovalce Kriške gore obvestila, da sta bila v zadnjih dneh že dva primera nezaslišanega vandalizma na parkiriščih, nepridipravi so namreč v večernih urah iz avtomobilskih prednjih stekel izrezali vinjete. Ob tem vsem svetujejo, da ob mraku vozila vedno parkirate na parkirišču pri Koči na Gozdu, ki je vsaj delno osvetljeno in nadzorovano.Kot so sporočili iz PU Kranj, gre za dva dogodka, ki sta se zgodila 17. februarja (med 17. in 19. uro) in 12. marca 2021 (med 18. in 20. uro). »Storilec je na parkirišču z orodjem izrezal vinjeto, jo odtujil in pri tem poškodoval še steklo na vozilu. Prijave sta podala oškodovanca. V obeh zadevah še poteka zbiranje obvestil.«Povračilo vrednosti nakupa nadomestne vinjete ali nadomestne vinjete v primeru kraje vinjete na Darsu ne krijejo, so nam povedali na Darsu. Menjava vinjete v primeru, da vam jo ukradejo, ni predvidena, drugače pa velja, če priložite staro vinjeto.»Oškodovanec nam lahko posreduje serijsko številko vinjete (razvidna iz kupona), da v primeru zahtevka za izdajo nadomestne vinjete vlagatelja zahtevka lahko ustrezno procesiramo – obvestimo policijo,« pravijo na Darsu in bi lahko na ta način prišli na sled storilcu, ki bi z izrezano vinjeto na steklu morda želel priti do nove nadomestne vinjete.Velja namreč, če vinjeto prineseš na koščku stekla, ti jo načeloma zamenjajo, saj na ta način rešujejo vse menjave stekel, škodo po prometnih nesrečah ...Na Darsu so nekoč že prišli na sled vozniku, ki je hotel od Darsa pridobiti nadomestno vinjeto na podlagi iste ukradene vinjete in po vsej verjetnosti »prilagojenega« računa o menjavi vetrobranskega stekla. Ker pa se je pri obravnavi vloge serijska številka vinjete že pojavila na drugi vlogi, je sistem na to takoj opozoril Darsovega delavca. Ta je zadevo dodatno preveril in ugotovil, da gre za poskus pridobitve nadomestne vinjete s priloženo vinjeto sumljivega izvora. Dars je o tem obvestil policijo in jim predal celotno zadevo v nadaljnjo obravnavo.Na Darsu zato uporabnike avtocest pozivajo, naj shranijo kupone in račune od vinjet ter o morebitni kraji obvestijo Dars, saj lahko na ta način pomagajo policiji odkriti storilca in ukradeno vinjeto.Iz Zavarovalnice Triglav so za Slovenske novice dejali, da zavarovalnica lahko povrne tisto škodo, za katera so podana kritja v sklenjenih zavarovanjih. Škodo na steklu lahko lastnik vozila uveljavlja iz zavarovanja delnega kaska kombinacija E – steklo, vendar to zavarovanje ne vključuje zavarovanja vinjete oziroma kraje vinjete.Na spletu nekateri lastnikom vozil svetujejo, da vinjeto raje nalepijo na sredino stekla za vzvratno ogledalo, saj jo je menda na tistem predelu težje izrezati iz stekla.