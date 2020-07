Še vedno preveč prehitrih

Med poostrenim nadzorom prometa na Severnem Primorskem, ki so ga konec tedna opravili policisti novogoriške policijske uprave v sodelovanju s specializirano enoto za nadzor prometa generalne policijske uprave, so izrekli 60 glob, pet kršiteljev so zaradi lažjih prekrškov opozorili.



Poostren nadzor je potekal na glavnih cestnih relacijah v okolici Nove Gorice in Vipavske doline, poseben poudarek pa je bil zaradi pričakovanega povečanega prometa motoristov namenjen območju Zgornjega Posočja in Keltike (Most na Soči–Želin). Motoristom so globe izrekli zaradi 21 prekoračitev hitrosti, pri čemer je bila najvišja izmerjena zunaj naselja 148 km na uro, pri omejitvi 60 km na uro pa 126 km na uro. Nadalje je 24 motoristov kršilo pravila o prehitevanju in neupoštevanju talnih označb oziroma so sekali ovinke. Zaznali so tudi tri nevarna prehitevanja v škarje.



Merili so hrupnost izpušnih cevi na večjem številu motornih koles in pri osmih izmerili preseženo s homologacijo predpisano raven decibelov. Zaznali so manjše število kršitev neuporabe varnostnega pasu (4), uporabe mobilnega telefona med vožnjo pri voznikih osebnih avtomobilov in dve nepravilnosti pri tovoru na kombijih.



Med 73 preizkusi alkoholiziranosti so bili trije pozitivni. Vozniku osebnega avtomobila, ki je po Soški cesti iz Deskel proti Novi Gorici vozil z 0,94 mg alkohola v litru izdihanega zraka, so prepovedali nadaljnjo vožnjo. Alkotest je pri drugem vozniku pokazal 0,30 mg alkohola v litru izdihanega zraka, policisti pa so iz prometa izločili tudi kolesarja, ki je napihal 0,73 mg/l.

Vozniku osebnega avtomobila, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, so vozilo zasegli in mu prepovedali vožnjo.



Tri prometne nesreče so se končale z lažjimi poškodbami, le ena je bila nesreča motorista na goriškem Krasu. »Kljub vsemu glede na večje število ugotovljenih kršitev prekoračitev hitrosti, nepravilnih prehitevanj in drugih kršitev, stanje ni zadovoljivo,« opozarja Evgen Govekar, vodja sektorja uniformirane policije PU Nova Gorica.



Zato opozarjajo udeležence o večji odgovornosti in spoštovanju drugih udeležencev v cestnem prometu. »Na cestah PU Nova Goricah bomo ob vikendih tudi v prihodnje med poletno turistično sezono pogosteje izvajali poostrene nadzore, usmerjene na relacije oziroma območja, kjer je problematika zgoraj navedenih kršitev izstopajoča,« še dodaja Govekar.