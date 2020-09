Še vedno ni ne duha ne sluha za roparji, policija pozna nove podrobnosti (FOTO)

Na bančni avtomat naj bi roparja namestila to obvestilo. FOTO: PU Nova Gorica

Zadnji avgustovski dan se je v poslovalnici v naselju Dobrova v Goriških brdih zgodil rop. Kot smo že poročali, sta nekaj minut pred 17. uro dva zamaskirana storilca iz omenjene poslovalnice odtujila večjo vsoto gotovine in se z vozilom odpeljala neznano kam. V času izvršitve kaznivega dejanja je eden uporabil nevaren predmet. Med ropom nobeden od uslužbencev bančne poslovalnice ni bil telesno poškodovan.Kriminalistična preiskava kaznivega dejanja ropa še vedno poteka, kljub intenzivnemu operativnemu delu novogoriških kriminalistov in policistov pa roparja še nista bila izsledena, so sporočili iz PU Nova Gorica.V sklopu preiskave je bilo ugotovljeno, da sta storilca na bančni avtomat pred vhodom v bančno poslovalnico namestila tudi pisno obvestilo V okvari. V zvezi s tem policija zaproša vse, ki bi imeli kakršne kolikoristne informacije o tem, kje je bilo to obvestilo pred tem nameščeno (možnost predhodne namestitve obvestila na tovorno dvigalo), da jo o tem obvestijo na intervencijsko številko 113 ali pa pokličejo na anonimni telefon 080 1200 oz. najbližjo policijsko postajo.