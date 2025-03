Na sodišču, kjer zaradi smrti še ne dveletnega fantka, ki je 20. junija 2023 umrl v avtu na vročem soncu, sodijo mami Tei Kotnik in njenemu partnerju Tilnu Novaku, so včeraj zaslišali zdravnico Mojco Kržan z Inštituta za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo. V izvedenskem mnenju je analizirala količino prepovedanih substanc in zdravil, ki so jih po tragičnem dogodku našli v telesnih tekočinah obeh obdolženih. Obtožnica jima poleg odgovornosti za otrokovo smrt očita tudi, da sta ga zanemarjala. Na to naj bi kazalo tudi zelo slabo stanje njegovega zobovja, prav tako so v krvi malčka n...