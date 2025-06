Še ne dveletni fantek iz Svetega Lovrenca mamila zaužil s hrano. Kaj bo jutri povedala njegova mama Tea?

Sojenje Tei Kotnik mami še ne dveletnega fantka, ki je 20. junija 2023 umrl v razgretem avtomobilu, parkiranem na vročem soncu pri eni od hiši v Svetem Lovrencu pri Preboldu, in njenemu partnerju Tilnu Novaku, se bo

na celjskem okrožnem sodišču nadaljevalo v ponedeljek.

Izvedenka medicinske stroke je marca pojasnila, da je bil vzrok smrti otroka odpoved srca in možganov kot posledica toplotnega šoka. Po njenih besedah je dvoletni otrok doživel hipertermijo, ker je bilo vozilo, v katerem se je nahajal, več ur na soncu. V otrokovi krvi niso zasledili alkohola, ugotovili pa so nizke koncentracije metadona in ene izmed sintetičnih drog.

Obtožnica materi umrlega otroka in njenemu partnerju očita štiri kazniva dejanja. FOTO: Mojca Marot

Po mnenju izvedenke naj bi otrok mamila zaužil s hrano

Obtožnica sicer materi umrlega otroka in njenemu partnerju očita štiri kazniva dejanja. To so povzročitev smrti iz malomarnosti, zanemarjanje mladoletnih oseb, surovo ravnanje in promet s prepovedanimi drogami, ki naj bi jih obtožena prodajala tako mladoletni osebi kot tudi osebam v postopku odvajanja.