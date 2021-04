Še naprej se vse vrti okoli sledi

V njej je umrla 20-letna Celjanka Lindita Jakupi. Foto: Dejan Javornik

Za Jakupijevo so bile poškodbe usodne

Vozilo se je po silovitem trku v betonski prepust večkrat prevrnilo, nato obstalo na strehi, zatem pa še zagorelo.

Sojenje za tragično prometno nesrečo, ki se je pred skoraj šestimi leti, natančneje 21. avgusta 2015, zgodila na magistralni cesti Prnjavor–Klašnice v naselju Hrvaćani v Bosni in Hercegovini, se na celjskem sodišču še ni premaknilo v sklepni del. Zadnje obravnave se znova ni udeležil, ki mu tožilstvo očita odgovornost za nesrečo, v kateri je umrla 20-letna CeljankaKorpnikov zagovornikje svojega klienta opravičil, češ da je ravno pred dnevi dobil novo službo, hkrati pa je sodnicidejal, da je kar sam opravil določene poizvedbe v zvezi z zaslišanjem, sodne izvedenke z Inštituta za sodno medicino Univerze v Ljubljani, glede kontaktnih sledi, najdenih na volanskem obroču BMW, katerega lastnik je bil Korpnik. Ta naj bi tudi sedel za volanom.Vozilo, v katerem je bil poleg Jakupijeve in Korpnika tudi, se je po silovitem trku v betonski prepust večkrat prevrnilo, nato obstalo na strehi, zatem pa še zagorelo. Čeprav tožilstvo, tudi na osnovi doslej izdelanih in predstavljenih mnenj izvedenca cestnoprometne stroke, sodnomedicinskega izvedencain Zupanič Pajničeve, ne dvomi, da je za volanom BMW sedel Korpnik, je zagovornik sodišču predlagal, da se pridobi tudi mnenje forenzika Republike srbske, ki je takrat vodil preiskavo.Obradović na volanu ni našel sledi krvi, temveč le epitelijske celice kože. Kako so bile odvzete sledi, pa je stvar kriminalističnega tehnika. Ker pa se je tudi izvedenka Zupanič Pajničeva strinjala, da bi bilo dobro pridobiti mnenje o poteku preiskave in najdenih sledeh na volanskem obroču s strani Obradovića, je sodnica obravnavo preložila na maj.Spomnimo, da so preiskovalci na kraju nesreče vzeli tudi sledi DNK, ki so jih od pokojne Jakupijeve našli tako na volanu kot tudi sovoznikovem sedežu in zračni blazini, ki se je sprožila ob trku. Zato se je tudi porodilo vprašanje, kdo je pravzaprav usodno noč sedel za volanom. A na podlagi poškodb udeležencev sodnomedicinski izvedenec dr. Kadiš ne dvomi, da je pokojna v času, ko se je zgodila nesreča, sedela na sprednjem sovoznikovem sedežu.Poškodbe je namreč utrpela predvsem po desni strani, po kateri je bilo najbolj poškodovano tudi vozilo. Truplo Jakupijeve je ob nesreči ležalo med prednjima sedežema, medtem ko sta Korpnik in Grbić utrpela le lažje poškodbe in so ju iz vozila izvlekli gasilci. »Za Jakupijevo je bila usodna poškodba možganskega debla, ki je bila posledica tečajastega zloma lobanjskih kosti,« je na sodišču pojasnil Kadiš. Sicer pa je Korpnik v zagovoru dejal, da se nesreče ne spominja, enako je zatrdil tudi Grbić, zaslišan kot priča.