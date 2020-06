Še naprej iščejo sinove morilce

7. aprila bi praznoval 33. rojstni dan. FOTO: Osebni arhiv

Ni utemeljenih sumov

Okolica kaznivega dejanja policistov sploh ni zanimala, preiskovali so tako, da v avtu niso našli bančne izkaznice niti potnega lista, računa s Petrola, to sem našla jaz.

Zdravstvena izkaznica na tuje ime

Je mati odkrila storilce?

Bajžljeva je na FB ustanovila skupino Pravica za Andreja – poiščimo morilce. Na njegov rojstni dan je zapisala, da bi Andrej danes praznoval 33. rojstni dan, če ga kruti morilci z Rakove Jelše s svojimi pomagači ne bi na zahrbten način umorili in mrtvega vozili na havbi njegovega pola ter "razkazovali kot plen po Rakovi Jelši, preden so te na jasi vrgli v pola in priredili sceno, s katero so želeli prikriti policistom kriminalistom okoliščine tvoje smrti".

Sedmega aprila bi 33. rojstni dan praznovaliz Ljubljane, če ga ne bi avgusta lani doletela smrt. »A si predstavljate moje občutke, ko mi priče pravijo, da se morilci hihitajo, kako so policijo okoli prinesli,« nam devet mesecev po smrti sina zaupaDvaintridesetletni Andrej je namreč lani na dan Marijinega vnebovzetja na Rakovi Jelši umrl v, kot trdijo njegovi starši, sumljivih okoliščinah. Prepričani so, da preiskovalci svojega dela niso opravili temeljito. Kot smo že pisali, so starši, potem ko se ni vrnil po psičko, ki jo je pustil pri njiju, Andreja prijavili kot pogrešanega, nato pa ga tri dni pozneje sami odkrili mrtvega v avtu na območju Rakove Jelše. Ker je bil Andrej bivši odvisnik od drog, naj bi »na daleč ocenili, da se je predoziral, čeprav je sanitarna obdukcija dokazala, da v krvi ni imel nobenih psihoaktivnih substanc«.Tudi Lidijin odvetnikje prepričan, »da so se policisti že na začetku odločili, da gre za odvisnika, da je naredil samomor, čeprav gibanje njegovega mobilnega telefona po njegovi smrti kaže najmanj na prisotnost druge osebe, če pa je šlo za overdose, morajo preiskati, kdo mu je drogo prodal«. Pojasnil je še: »Napake so bile storjene po kriminalistično-tehničnem vidiku, ni se postopalo tako, kot bi se za tak primer spodobilo, niti avta niso forenzično pregledali. Ko sem bil s starši na sestanku pri kriminalistih, so zatrjevali, da je bilo s preiskavo vse v redu.«Petega maja so na zahtevo odvetnika, ki jo je poslal 10. marca, s tožilstva le dobili odgovor, da je bila ovadba zoper domnevnega osumljenca zaradi prepovedane prodaje drog »zavržena, saj ni podan utemeljen sum, da je osumljeni storil kaznivo dejanje«.Enako so na tožilstvu 21. aprila sprejeli sklep, da se ovadba zoper neznanega storilca zaradi kaznivega dejanja uboja »zavrže, ker ni podan utemeljen sum, da je neznani storilec storil naznanjeno kaznivo dejanje«. Čeprav je tožilstvo kazensko ovadbo s poročilom policije prejelo že 30. oktobra lani, je potrebovalo skoraj pol leta, da je spisalo sklep o zavrženju. Kot je povedal odvetnik Kovačič Mlinar, »poročilo policija sestavi, če na podlagi zbranih obvestil ne najde podlage za kazensko ovadbo. To pomeni, da se je predkazenski postopek pri preiskovanju kaznivega dejanja uboja zaključil že takrat.«»Okolica kaznivega dejanja policistov sploh ni zanimala, preiskovali so tako, da v avtu niso našli bančne izkaznice niti potnega lista, računa s Petrola, to sem našla jaz,« je ogorčena mama. V avtu ni bilo kante za bencin, ki jo je Andrej vzel s seboj, kar se vidi na kameri. Na desni roki ni imel več usnjene zapestnice. Sedel je bos brez natikačev. Voznikova vrata so bila deloma zaprta, šipa do konca odprta, gretje avgusta v največji vročini do konca vključeno. Pri sebi ni imel še drugih dokumentov, čeprav jih ima vedno s seboj. Ni bilo mobilnega telefona, še več, ta se je gibal tudi po njegovi smrti.V njegovi denarnici je bila zdravstvena izkaznica na tuje ime pa tudi kartica Slovenskih železnic, ki ni bila njegova. Na sebi ni imel očal, ki jih je vedno uporabljal za vožnjo. To je le nekaj dejstev, do katerih so se dokopali sami starši. Zahtevali so sodno obdukcijo, a opravljena je bila le sanitarna, pa še to, poudarjajo starši, je šlo tako ekspresno, da je bilo truplo drugi dan ob 10. uri že na Žalah. Čeprav le sanitarna, poudarjajo, pa ta vendar dokazuje, da Andrej ni bil pod vplivom mamil.Kot je še povedal odvetnik, je policija v primeru ovadbe zaradi preprodaje drog očitno imela podlago za ovadbo osumljenca, pri katerem je opravila tudi hišno preiskavo, a za tožilstvo to ni bilo dovolj. A ne starši ne odvetnik kljub zavrženju ovadb ne bodo vrgli puške v koruzo. »Zdaj imamo 30 dni časa, da se s stranko dogovorimo, kako naprej. Ostaja namreč možnost, da od sodišča zahtevamo dodatna preiskovalna dejanja, kot so denimo zaslišanja policistov, zdravnice, obducenta, zaslišanje izvedenca iz Maribora oziroma morda postavitev sodnega izvedenca toksikologa,« je še povedal odvetnik.