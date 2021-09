Še napol v snu krenil v napačno smer na avtocesti

Gorenjski prometni policisti so v jutranjih urah obravnavali voznika, ki je na avtocesti od Hrušice proti Radovljici vozil v napačno smer.



Izsledili so ga in ugotovili, da gre za tujca, ki je v vozilu po daljši vožnji spal na počivališču na Hrušici, potem pa neorientiran tam zapeljal v napačno smer in se odpeljal proti Radovljici. Za vožnjo je uporabljal prehitevalni pas.



Kot so sporočili s PU Kranj, so ga ustavili v Mostah, do nesreče zaradi zelo nevarne napake pa k sreči ni prišlo.



Policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in ga obravnavajo v prekrškovnem postopku, ki še poteka.



»Večkrat slišan poziv, naj vozniki na avtocesti za vožnjo uporabljajo desni pas in naj bodo med vožnjo zbrani, se kot močno pravilen izkaže ravno v takih primerih. Voznik, ki zaradi napake pelje v napačno smer, namreč običajno vozi po prehitevalnem pasu. Ker so hitrosti velike, je lahko usodno vsako trčenje. Pozivamo k previdnosti in vožnji v spočitem stanju,« še opozarjajo na PU Kranj.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: