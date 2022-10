Še kamen bi zajokal: Srce male Maše ni zdržalo, odšla je v nebo

Umrla je deklica Maša Artiko (14), ki je bolehala za tumorjem. To žalostno novico je mama sporočila tudi na družbenih omrežjih. »Moj angel, moja Makisha, nas je tiho zapustila in odšla med angele. Njeno veliko srce tega ni zdržalo. Ko je bila pri mami na prejšnjem zdravljenju, je Maša po operaciji, ko je začela prejemati terapije, igrala užiški krog z infuzijskim stojalom. Dekle je v sebi našlo moč in se kot lev borilo za tisto najdragocenejše – življenje. Toda bolezen je bila močnejša.

V enem dnevu se je vse spremenilo, dokler ni bila nekega petka v letu 2018 Maša zdrava, nato pa je bolečina prinesla drugačno spoznanje.

Maša je že od samega začetka pridobila simpatije in mnogi so se postavili v boj za njen boljši jutri. Ko so 14. aprila 2018 odkrili, da ima tumor na ledvicah z metastazami, so se ljudje takoj vključili in začeli akcijo zbiranja denarja za njeno zdravljenje. Humani ljudje velikega srca se niso ustavili le pri finančni pomoči, poroča srbski Telegraf.