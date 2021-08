Še enkrat opozorilo: tudi, če stopite le za vogal, zaklenite hišo

V četrtek okoli 12. ure je bila policija obveščena, da se je v Polju neznanec izdajal za delavca telekomunikacijskega podjetja. Stanovalca je izvabil iz hiše, med tem pa je nekdo drug preiskal hišo in odtujil gotovino. Povzročila sta za okoli 1500 evrov škode. Policisti zadevo preiskujejo, so sporočili iz PU Ljubljana.



Policisti opozarjajo (nelektorirano): »Občanom tako svetujemo, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Vedno naj zaklenejo hišo, ko to zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj, pa če tudi »stopijo samo za vogal«. Ob tem pa naj bodo pozorni na videz oseb (oblačila, govor, posebnosti) ter vozilo, s katerim so se pripeljali (znamko, barvo, tip in reg. št. vozila). V kolikor kljub previdnosti postanejo žrtev kaznivega dejanja priporočamo, da takoj obvestijo policijo na št. 113 ali najbližjo policijsko postajo.«

