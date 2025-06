Še enkrat bodo sodili zaradi smrti gozdnega moža Stanislava

Četverica domnevnih krvnikov priljubljenega grosupeljskega gozdnega moža Stanislava Knaflja se je včeraj, ko je minilo natanko dve leti in pol od obsodilne sodbe, spet zglasila pred ljubljansko okrožno sodnico Majo Povhe. Višje sodišče je 28-letnemu Marjanu Brajdiču, 27-letnemu Marku Belclu, 24-letnemu Marjanu Grmu in 22-letnemu Mihaelu Grmu razveljavilo sodbo, po kateri bi morali skupno za 37 let in sedem mesecev za rešetke.

Sodnica je v prvem sojenju sklenila, da so krivi povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom v sostorilstvu. Obrambi pa je s pritožbo uspelo zasejati dvom z zatrjevanjem, da ni ne prič ne nobenega materialnega ali kakršnega koli drugega (posrednega) dokaza, ki bi potrjeval prisotnost Brajdiča ter bratov Grm na kraju kaznivega dejanja iz marca 2021.

18. 3. 2021 Brutalno pretepejo gozdnega moža Slavca Knaflja. 19. 12. 2022 Četverico obsodijo zaradi posebno hude telesne poškodbe. 10. 10. 2023 Sodbo razveljavi višje sodišče.

Stanislav je imel rad mačke. Foto: Dejan Javornik

Poleg tega naj bi glede na doslej izvedene dokaze obstajal vsaj razumen dvom glede očitka o sostorilstvu. Višje sodišče je zato Povhetovi dalo navodilo, da mora v ponovljenem sojenju »ponovno izvesti vse dokaze ter se ob natančni in kritični presoji teh opredeliti do vseh odločilnih dejstev, predvsem tudi do v obtožbi očitanega sostorilstva, nato pa na tej podlagi sprejeti odločitev, ali je (vsem) obtožencem očitano kaznivo dejanje dokazano«.

Glavna obravnava se bo začela 23. septembra.