Še ena tragedija: v Ljubljani izbruhnil požar, na balkonu našli truplo 48-letnika

Ponoči je bila ljubljanska policijska uprava obveščena o obsežnejšem požaru v enem izmed pritličnih stanovanj večstanovanjske stavbe na območju Most. Na kraju požara so posredovali gasilci, ogenj v stanovanju so pogasili in omejili, da se ni širil naprej, in policisti, ti so kraj zavarovali.

Stanovalce stavbe so evakuirali. V stanovanju je bila na zaprtem balkonu najdeno truplo 48-letnega moškega, ki je po prvih podatkih umrl zaradi posledic požara, v stanovanju pa naj bi prebival sam. Druge osebe v dogodku niso bile poškodovane, stanovalci stavbe so se po končani intervenciji lahko vrnili v svoja stanovanja.

Vzrok za nastanek požara v stanovanju, ki je bilo uničeno v celoti, še ni znan in je predmet nadaljnjega zbiranja obvestil, ogleda kraja dejanja in kriminalistično forenzične preiskave. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.