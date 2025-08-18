Še ena tragedija na slovenskih cestah, moški umrl na kraju nesreče

Popoldne se je na Koroškem zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Kot poroča celjska policijska uprava, je okoli 16.30 na Ozarah, na območju Policijske postaje Slovenj Gradec, prišlo do prometne nesreče, v kateri je umrl 82-letni kolesar.

Ogled kraja nesreče še poteka.

Po do sedaj zbranih podatkih naj bi kolesar nenadno zapeljal na prehod za pešce pred osebno vozilo. V trčenju se je tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl.