ZAPELJAL PRED AVTOMOBIL

Še ena tragedija na slovenskih cestah, moški umrl na kraju nesreče

Policisti že več ur opravljajo ogled.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Delo UI
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo UI

N. B.
18.08.2025 ob 20:08
18.08.2025 ob 20:09
N. B.
18.08.2025 ob 20:08
18.08.2025 ob 20:09

Popoldne se je na Koroškem zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Kot poroča celjska policijska uprava, je okoli 16.30 na Ozarah, na območju Policijske postaje Slovenj Gradec, prišlo do prometne nesreče, v kateri je umrl 82-letni kolesar.

Ogled kraja nesreče še poteka.

Po do sedaj zbranih podatkih naj bi  kolesar nenadno zapeljal na prehod za pešce pred osebno vozilo.  V trčenju se je tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl.

 

