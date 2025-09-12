Še ena smrt na slovenskih cestah, umrl je na kraju nesreče

S celjske policijske uprave so sporočili tragično vest. »Malo pred 11. uro smo bili obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila v Rimskih Toplicah. V njej so bila udeležena tri osebna vozila,« poroča policija.

Povzročil jo je voznik osebnega vozila, ki je vozil v smeri proti Laškemu in je zapeljal na nasprotno smerno vozišče ter trčil v voznika osebnega vozila, ki je pravilno pripeljal nasproti. Vozilo, v katero je trčil, je odbilo z vozišča, vozilo povzročitelja pa je nato odbilo še v eno vozilo.

Zaradi hudih poškodb je na kraju dogodka umrl 72-letni voznik osebnega vozila, v katerega je trčil povzročitelj. Njegova sopotnica je hudo poškodovana. Povzročitelj prometne nesreče je po prvih podatkih lažje poškodovan, na lažje poškodbe po prvih podatkih kaže tudi pri vozniku tretjega osebnega vozila in njegovi sopotnici.