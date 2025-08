Še ena smrt na slovenskih cestah: oživljali so ga, a mu ni bilo pomoči (FOTO)

V četrtek je na cesti med Stopami in Knejem v občini Velike Lašče prišlo do hude prometne nesreče, je na facebooku sporočiila Gasilska enota Ribnica. V nesreči je bil udeležen motorist iz večje skupine tujih motoristov. Zaradi neznanega razloga je motorist izgubil oblast nad vozilom, padel ter trčil v obcestno ograjo.

»Prisotni motoristi in mimoidoči so nemudoma pričeli z oživljanjem, obveščene so bile vse službe za pomoč. Na kraj nesreče smo bili aktivirani gasilci PGD Ribnica, Rob in Rašca. Zavarovali smo mesto nesreče in prevzeli reanimacijo, katero smo nadaljevali do prihoda reševalcev in zdravnika,« so zapisali gasilci.

Kljub hitremu ukrepanju in prizadevanjem vseh vpletenih je motorist zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl.

Gasilci so s tehničnim posegom dvignili motorno kolo iz potoka, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine ter pomagali vlečni službi pri nalaganju motorja.

Poleg gasilcev so na kraju posredovali tudi policisti, reševalci z zdravnikom in reševalec - motorist.