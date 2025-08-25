Še ena smrt na slovenskih cestah, cesta je popolnoma zaprta

Na poti od Zagorja proti Litiji se je pri odcepu za Breg zgodila prometna nesreča, ki je popolnoma zaprla cesto na tem delu, poroča prometno informacijski center.

Portal ZON.si poroča, da je prišlo do trčenja avtomobila in tovornjaka, ena oseba pa naj bi izgubila življenje.

Več sledi ...