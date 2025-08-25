HUDA NESREČA
Še ena smrt na slovenskih cestah, cesta je popolnoma zaprta
Trčenje tovornjaka in avtomobila se je končalo tragično.
Na poti od Zagorja proti Litiji se je pri odcepu za Breg zgodila prometna nesreča, ki je popolnoma zaprla cesto na tem delu, poroča prometno informacijski center.
Portal ZON.si poroča, da je prišlo do trčenja avtomobila in tovornjaka, ena oseba pa naj bi izgubila življenje.
Več sledi ...
