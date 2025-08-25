HUDA NESREČA

Še ena smrt na slovenskih cestah, cesta je popolnoma zaprta

Trčenje tovornjaka in avtomobila se je končalo tragično.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images/istockphoto
Odpri galerijo
Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images/istockphoto

N. B.
25.08.2025 ob 13:47
25.08.2025 ob 13:56
N. B.
25.08.2025 ob 13:47
25.08.2025 ob 13:56

Poslušajte

Čas branja: 0:32 min.

Na poti od Zagorja proti Litiji se je pri odcepu za Breg zgodila prometna nesreča, ki je popolnoma zaprla cesto na tem delu, poroča prometno informacijski center.

Portal ZON.si poroča, da je prišlo do trčenja avtomobila in tovornjaka, ena oseba pa naj bi izgubila življenje. 

Več sledi ...

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

tovornjak prometna nesreča smrt zaprta cesta

Priporočamo

Še ena smrt na slovenskih cestah, cesta je popolnoma zaprta
Čuki žalujejo: Njegove pesmi bodo za vedno ostale v naših srcih (FOTO)
Kate Middleton in princ William sosedom že povzročata skrbi
Dars odgovarja: toliko dlje smo se letos vozili po primorki zaradi zastojev

Predstavitvene informacije

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

Komentarji:

Priporočamo

Še ena smrt na slovenskih cestah, cesta je popolnoma zaprta
Čuki žalujejo: Njegove pesmi bodo za vedno ostale v naših srcih (FOTO)
Kate Middleton in princ William sosedom že povzročata skrbi
Dars odgovarja: toliko dlje smo se letos vozili po primorki zaradi zastojev

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

Predstavitvene informacije

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.