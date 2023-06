Bi lahko Sebastien Abramov zadnji dan julija, ko mu poteče dveletni pripor, ki mu je bil odrejen zaradi suma umora njegovega dekleta, odkorakal na prostost? Vprašanje je ustrezno, kajti poraja se dvom, da bo celjskemu sodišču do takrat uspelo sojenje pripeljati do konca oziroma sprejeti sodbo v imenu ljudstva. 30 let zapora mu grozi. Kot je znano, je Abramov na zatožno klop celjskega sodišča sedel zaradi očitka tožilstva, da je na zahrbten način s polavtomatsko puško 15. marca 2015 na njenem domu ustrelil svojo punco, 24-letno Saro Veber s Pernovega pri Žalcu. Obdolženi se ves čas zagovarja,...