Šaril po telefonu, prevrnil cisterno

»Ne pozabimo, da je uporaba telefona med vožnjo nevarna, saj bistveno zmanjša zbranost voznikov, zaradi česar lahko spregledajo pomembno prometno signalizacijo in se prepočasi odzovejo na nepredvidljive razmere na cestah, kar lahko privede do prometnih nesreč.«

Tovrstna opozorila redno prihajajo iz ust policistov, ki se ukvarjajo s posledicami neprevidnih voznikov, ki menijo, da se jim kljub mobilnemu telefonu v rokah ne more zgoditi nič hudega. In tudi včeraj so to vsem sporočili še enkrat, saj je prav zaradi tega tovornjakar na avtocesti povzročil nesrečo. O poškodbah na srečo niso poročali, je pa zagotovo nastala velika škoda, zaradi katere bo neprevidneža še bolela glava.

»Nekaj čez peto uro zjutraj smo bili obveščeni, da se je na avtocesti med priključkoma Vransko in Šentrupert v smeri proti Celju prevrnila cisterna tovornega vozila. Tovor je v celoti ostal v cisterni. Nesreča se je zgodila, ker je voznik zaradi uporabe telefona zapeljal v levo in trčil v odbojno ograjo, pri čemer se je cisterna, ki jo je prevažal, prevrnila,« so sporočili s PU Celje.

»Promet je do odstranitve tovornega vozila z vozišča potekal po odstavnem pasu. Vozniku smo zaradi več prekrškov izdali plačilni nalog, zoper odgovorno osebo sledi hitri postopek,« so še dodali.