»Boli, boli. Celo telo je ena sama bolečina. Življenja brez močnih protibolečinskih tablet si sploh ne znam več predstavljati,« pravi 57-letni Sandi Agrež iz Artič pri Brežicah, ko ga na sodišču povprašamo, kako živi 11 let po nesreči. Toliko je namreč minilo od njegovega čudežnega preživetja, ko je s strehe štirinadstropnega stanovanjskega bloka priletel na travno zelenico, 14 metrov globoko. Človek, ki prej nikoli ni miroval in je prijel za vsako delo, je zdaj odvisen od pomoči drugih. In še nekaj je zelo boleče: v podjetju, kjer je bil zaposlen in ki je tudi pravnomočno kazensk...