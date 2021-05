Sam se je rešil iz razbitin svojega avtomobila

Ob 15.21 je na avtocesti Maribor–Murska Sobota med predorom Cenkova in izvozom Sveti Jurij ob Ščavnici v bližini naselja Cogetinci osebno vozilo zapeljalo s ceste, pri čemer se je prevrnilo in obstalo na boku.



Voznik se je uspel sam rešiti iz vozila.



Gasilci JZ GB Maribor, PGD Murska Sobota in PGD Gornja Radgona so zavarovali kraj nesreče, pomagali pri oskrbi ponesrečenega do prihoda reševalce nujne medicinske pomoči, odklopili akumulator ter pregledali vozilo in okolico.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: