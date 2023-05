Šakal pri Ožbaltu končal pod kolesi

Na cesti vsak dan življenje izgubi veliko divjadi. Lovec in lovski čuvaj iz Lovske družine (LD) Kapla Marko Richter nam je opisal dva tovrstna žalostna dogodka. Pod kolesi sta namreč končala šakal in bober.

Njihov lovec Maks Verčko je pri Ožbaltu na meji med LD Kapla in LD Vurmat iz Sv. Duha na Ostrem Vrhu 4. maja zjutraj našel povoženega šakala. Po ogledu so ugotovili, da gre za samico, in o najdbi obvestili pristojne. Žal ni znano, iz katere smeri je prišla samica šakala v bližino Ožbalta.

Lani je bilo na območju Lovske zveze Maribor iz narave odvzetih 10 šakalov.

Če iz Pohorja, je očitno morala preplavati Dravo, kar za šakala ni težava, saj je ne le učinkovit in vzdržljiv tekač, temveč tudi odličen plavalec. V Sloveniji so se šakali prvič pojavili pozimi v letih 1952/53 v okolici Vrhnike, naslednja leta pa na Zaplani, Smastu pri Kobaridu in v Beli krajini. V 80. letih so se začeli redno pojavljati v Istri, od koder so prodirali tudi v osrednjo Slovenijo. Februarja 2008 so na Ljubljanskem barju biologi potrdili prisotnost dveh stalnih teritorialnih družin šakalov. V naslednjih letih se je razširil tudi drugod po Sloveniji. Že dlje jih spremljajo tudi v LD iz mariborske lovske zveze, v obeh lovskoupravljavskih območjih, pohorskem in slovenskogoriškem. Šakal sodi med lovno divjad, lov nanj pa je izjemno zahteven. Lani je bilo na območju Lovske zveze Maribor iz narave odvzetih 10 šakalov.

Že četrti bober

V Dravski dolini pa je kmalu zatem pod kolesi avtomobila končal še bober. Kot je povedal Richter, se je to zgodilo pri Račniku v Šturmovih ridah na območju Lovske družine Vurmat iz Sv. Duha na Ostrem Vrhu. Bober je bil težak 16 kilogramov in pol in je bil letos že četrti povožen na tej cesti. Marko je nad tem izjemno zaskrbljen in ocenjuje, da poleg srnjadi in druge divjadi krvni davek na cestah očitno že plačujejo tudi bobri. O povoženju so obvestili pristojne.