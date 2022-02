Najprej ukradel traktor, nato še prikolico in z njo odpeljal strešno kritino

Mariborski policisti poročajo o nenavadni tatvini traktorja, prikolice in strešne kritine. Neznani storilec je 7. februarja 2022, okoli 23. ure v Vrhlogi odtujil kmetijski traktor znamke John Deere, na katerem so bile spredaj nameščene vilice in nakladač za nalaganje bal. S traktorjem se je odpeljal v Pongrce, kjer je h traktorju priklopili 8 metrsko, traktorsko, dvoosno prikolico, zelene barve, odtujil še njo in se z obojim odpeljal do gradbišča na Bistriški cesti v Framu. Tam je na odtujeno prikolico naložili 64 kosov (štiri pakete), strešne kritine iz pločevine, temno rjave barve, s 3 cm izolacijo, dolžine 10 metrov in odtujil še njo. Po poljskih poteh čez Ješenco, med njivami in gozdovi, je vse odtujeno odpeljal neznano kam. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 103.000 evrov materialne škode, so sporočili s policije.

Ukradena prikolica FOTO: Pu Maribor

Policisti so odtujeni kmetijski traktor našli naslednji dan, 8. februarja 2022, v bližini Sestrških jezer in ga vrnili oškodovancu. Še vedno pa policisti iščejo odtujeno traktorsko prikolico in odtujeno strešno kritino.

Policisti prosijo vse, ki bi od tem dejanju in neznanem storilcu karkoli vedeli, ali so kje opazili odtujeno prikolico oz. strešno kritino, da to sporočijo na interventno telefonsko številko policije 113, ali na anonimni telefon 080 1200.