Saj ni res, pa je: z glavo razbil steklo na policijskem vozilu

V petek in soboto so imeli policisti PU Novo mesto polne roke dela z nasilneži.



Iz gostinskega lokala v Trebnjem so policisti PP Trebnje prejeli klic, da naj bi pijan moški kršil javni red in mir in nadlegoval goste. Takoj so se odzvali in kršitelja izsledili. Med postopkom je 29-letni nasilnež z glavo razbil steklo na službenem vozilu policije. Ker ni upošteval opozoril in ukazov, so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.



Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog in na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.



V noči na soboto pa so bili obveščeni o motečem predvajanju glasne glasbe v naselju v Dobruški vasi, kjer je okoli 40 ljudi imelo zabavo. Med posredovanjem policistov je neznanec v policistko vrgel kamen in jo poškodoval po glavi, z metanjem kamnov pa je kršitelj poškodoval tudi službeno vozilo policije.



Osumljencu napada so policisti in kriminalisti odvzeli prostost in ga pridržali. Po zaključeni preiskavi ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: