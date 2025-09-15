Saj ni res pa je! Z avtom kolesarjema zaprl pot, sledil je pretep

V nedeljo, 14. septembra, ob 15.29 so Policijsko upravo Koper obvestili, da se pred enim od gostinskih lokalov na Markovcu pretepajo.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da sta 43-letni moški in njegov 15-letni sin, oba doma iz Kopra skupaj kolesarila ter domnevno odvzela prednost 36-letnemu vozniku osebnega avtomobila doma iz območja Pirana.

Slednji ju je prehitel, jima z vozilom zaprl pot, izstopil iz vozila ter pristopil do 15-letnega fanta in ga zgrabil za majico, pred tem naj bi mu ta pokazal sredinski prst. Vmešal se je njegov oče, ki ga pa je voznik osebnega avtomobila potisnil po tleh, takrat pa ga je 15-letni fant udaril v predel obraza.

Voznik osebnega avtomobila je pri tem utrpel lahke telesne poškodbe in je zoper fanta podal predlog za pregon zaradi kaznivega dejanja Lahke telesne poškodbe. Po ugotovitvah vseh okoliščin dogodka sledijo še ustrezni prekrškovni postopki.