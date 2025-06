Saj ni res, pa je: vlomili v cerkev in ukradli ...

Koprski policisti poročajo o vlomu v cerkev v naselju Sv. Anton. Neznanec je v soboto vlomil v cerkev, pregledal prostore in ukradel nekaj drobiža.

Policisti vlom še preiskujejo, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Vlomili tudi v avtomat in parkirano vozilo

V petek so na počivališču Studenec so vlomili v avtomat za napitke. Ukradli so nekaj pijače in poškodovali avtomat. V Razdrtem, na parkirišču pod Nanosom, pa je nekdo vlomil v parkirano vozilo in ukradel drobiž.