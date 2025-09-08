Saj, ni res, pa je: slovenske šolarje je prevažal pod vplivom alkohola

Celjski policisti so v petek poostreno nadzirali voznike organiziranih prevozov otrok v šole. V jutranjih urah so na območju Velenja ustavili voznika avtobusa, ki mu je preizkus alkoholiziranosti pokazal prisotnost alkohola v izdanem zraku.

Vozniku so možje v modrem prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola in kršitve določil zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih so mu izdali plačilni nalog v višini 550 evrov in izrekli 4 kazenske točke.

»S podobnimi nadzori bomo redno nadaljevali tudi v prihodnje, saj so otroci v cestnem prometu med najbolj ogroženimi udeleženci, tudi kadar se vozijo kot potniki v motornih vozilih,« so še poudarili na celjski policijski upravi.