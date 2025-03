Saj ni res, pa je: Slovenec najprej pretepel partnerko, nato pa ukradel reševalno vozilo

Četrtkovo jutro je bilo za policiste vse prej kot mirno. Okrog 4.30 so policisti PU Maribor v Melju v Mariboru obravnavali moškega, ki se je nahajal v reševalnem vozilu. Ugotovljeno je bilo, da je bilo vozilo odtujeno na območju Murske Sobote, je sporočila tamkajšnja policijska uprava.

Pri moškem, ki so mu policisti odvzeli prostost in zanj odredili pridržanje, je bila najdena tudi manjša količina posušenih rastlinskih delcev, te so zasegli.

Dan prej pretepel partnerko

PU Murska Sobota je v obravnavo prevzela storilca zaradi suma storitve kaznivega dejanja odvzema motornega vozila, o zadevi pa še zbirajo obvestila. A to še ni vse. Isti storilec, stari znani policije, je bil nekaj ur prej, v sredo, obravnavan tudi zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini in mu je bil izrečen ukrep prepovedi približevanja.

Pri zbiranju obvestil so policisti ugotovili, da je kršitelj pretepel svojo partnerico in ji povzročil lahke telesne poškodbe.