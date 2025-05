Saj ni res, pa je: po primorski avtocesti divjal z 229 km/h

Koprski in ljubljanski prometni policisti so v torek med nadzorom prometa na avtocesti obravnavali voznika, ki sta vozila precej hitreje, kot je to dovoljeno. Prvi se je po primorski avtocesti vozil z 229 kilometri na uro, drugi pa z 203 kilometri na uro, so sporočili s policije.

Vozilo, ki je po avtocesti mimo Divače v smeri Postojne peljalo z 229 kilometri na uro, je vozil 45-letnik. Policisti so mu odredili tudi preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,51 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku so zato začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu izdali plačilni nalog za 1200 in 900 evrov ter devet kazenskih točk za hitrost in 16 kazenskih točk za alkohol, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.

Ljubljanski policisti so voznika, ki je po avtocesti vozil z 203 kilometri na uro, zaznali na delu ceste, kjer je hitrost omejena na 130 kilometrov na uro. Za prekoračitev hitrosti so mu izrekli 1200 evrov denarne kazni in devet kazenskih točk, so sporočili iz PU Ljubljana.

Obravnavali so tudi voznika, ki je vozil na prekratki varnostni razdalji, brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola. V postopku so ugotovili, da je vozil neregistrirano vozilo, ki so ga policisti zasegli. Zoper oba voznika policisti vodijo postopka o prekršku.

Hitrost, prekratka varnostna razdalja in vožnja pod vplivom alkohola so po navedbah policije dejavniki, ki povečujejo nevarnost za nastanek nesreč. Vsi ti dejavniki ogrožajo varnost vseh udeležencev v prometu. Prehitro vožnja premosorazmerno povečuje pot ustavitve, kar povečuje tveganje za nesreče. Prav tako vožnja preblizu vozilu pred nami zmanjša možnost pravočasne reakcije v primeru nenadnega zaviranja. V povezavi z alkoholom so naše reakcije še počasnejše in je nevarnost toliko večja.

Zato policisti pozivajo: hitrost vožnje vselej prilagodite omejitvam, razmeram na cesti in svojim zmogljivostim. Opazujte promet in predvidevajte ravnanje drugih udeležencev, vselej vozite na varni razdalji. Vozila naj bodo tehnično brezhibna, za volan pa nikar ne sedajte pod vplivom alkohola. Le z odgovorno vožnjo, spoštovanjem prometnih pravil in zglednim ravnanjem bomo lahko povečali varnost na cestah, so pozvali na PU Ljubljana.