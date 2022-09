Saj ni res, pa je: novomeške policiste klicali na pomoč, ti so naleteli na pretresljiv prizor

V torek okoli 13.30 so se policisti odzvali na klic iz Brezja o razbitih avtomobilih in poškodovanih osebah. Operativnokomunikacijski center je tja napotil več policijskih patrulj. Našli so dve poškodovani vozili in dve poškodovani osebi. Po prvih ugotovitvah je 33-letnik z orodjem lažje poškodoval 36-letnika, 20-letnik pa s kolom lažje 21-letnika ter zraven še kombi, v katerem je ta sedel.

Ko sta se želela poškodovana s kombijem umakniti, se je 20-letnik z drugim avtom nekajkrat namerno zaletel v kombi. Na kombiju je nastalo za nekaj tisoč evrov škode. Policisti bodo zaradi suma povzročitve lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari in groženj kazensko ovadili 33-letnika. V zadnjih dveh letih so ga devetkrat obravnavali zaradi kršitev javnega reda in miru, 20-krat zaradi več različnih prekrškov s področja prometne varnosti, v zadnjih 16 letih pa so ga zaradi sumov različnih premoženjskih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj z elementi nasilja, obravnavali že 32-krat.

Ovadili bodo tudi 20-letnika iz Brezja (zaradi različnih prekrškov s področja varnosti cestnega prometa so ga v zadnjih dveh letih obravnavali že 12-krat, šestkrat zaradi prekrškov iz področja javnega reda in miru; zaradi različnih kaznivih dejanj so ga do sedaj trikrat ovadili).