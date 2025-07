Saj ni res pa je! Mariborčanka sredi dneva igrala klavir in dobila globo

Policiste Policijske uprave Maribor so v torek sredi dneva, nekaj okrog 14.30 je bila ura, prejeli prijavo, da nekoga v Mariboru moti igranje na klavir. Odšli so na dani naslov in ugotovili, da je v stanovanju muzicirala 80-letna upokojena profesorica glasbe, že iz tega je mogoče sklepati, da njeno igranje ni bilo »razglašeno«, kot radi rečemo, a njena soseda, kot kaže, vseeno ni ljubiteljica klavirske glasbe.

Kot je za časnik Večer povedala glasbenica, sploh ni igrala dolgo, niti izpod njenih prstov niso prihajale kakšne poskočne koračnice. Igrala naj bi največ 20 minut, in sicer mirni valček mojstra klasične glasbe Ludwiga van Beethovna. S tem si je krajšala čas med čakanjem na vnuka, ko je na vratih le pozvonilo, pa je namesto dečka tam ugledala tri varuhe reda in miru.

Zaradi motenja miru in počitka so ji izdali plačilni nalog z globo v višini 104 evre. Mnogi so ob tem debelo pogledali, večina namreč živi v prepričanju, da se miru ne sme motiti zgolj med 22. in 6. uro, a temu ni tako. Zakon o varstvu javnega reda in miru namreč policiji omogoča, da ukrepajo tudi podnevi, če glasba koga moti in policiste o te obvesti.

Dobro torej razmislite, preden otroke vpišete v glasbeno šolo.