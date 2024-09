Saj ni res, pa je: lovec v Sloveniji uplenil muflona, zdaj ga preganja policija

Poročilo Policijske postaje Rogaška Slatina razkriva, da so bili policisti obveščeni o sumu kaznivega dejanja nezakonitega lova, saj je lovec, ki nima dovoljenja za lov, na območju Boča uplenil muflona.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, zoper osumljenega bodo podali kazensko ovadbo na tožilstvo.

Muflone, ki pri nas niso avtohtona vrsta, so prvič v Sloveniji naselili leta 1953, leta 1972 pa so jih naselili tudi na pogorju Boča. Dobrih 50 let kasneje v Sloveniji živi okoli 2.000 muflonov, razširili pa so se tudi po gozdovih Boča, piše kozjansko.info.